تحركات العملة في تونس والجزائر تخفض أرباح أريد الكويتية في 2015

الكويت 21 فبراير شباط (رويترز) - تأثرت أرباح شركة أريد للاتصالات المتنقلة الكويتية سلبا بتحركات العملة لاسيما في تونس والجزائر ما جعلها تنخفض 42 في المئة في سنة 2015.

وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 26.67 مليون دينار (89.2 مليون دولار) في سنة 2015 مقابل أرباح قدرها 45.72 مليون دينار في سنة 2014.

وطبقا للبيان الذي أعلنته الشركة على موقع بورصة الكويت فقد سجلت أريد خسائر بلغت 1.44 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي مقابل خسارة 20 ألف دينار في الربع الأخير من 2014.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 100 فلس لكل سهم عن سنة 2015.

وقال البيان إن سبب هبوط صافي الأرباح في 2015 يعود إلى تأثره "بتحركات العملة السلبية في تونس والجزائر وخسائر صرف العملات الأجنبية وخسارة انخفاض قيمة الاستثمار في تونس."