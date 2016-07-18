أرباح بنك الكويت الدولي ترتفع 13% في الربع/2

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية ارتفاعا في أرباحه الصافية بلغت نسبته 13 في المئة في الربع الثاني.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حقق أرباحا صافية قدرها 5.25 مليون دينار (17.37 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 4.65 مليون دينار قبل عام.

وبلغت أرباح البنك 11.98 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 10.44 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.