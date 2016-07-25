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أرباح المزايا الكويتية تتراجع 4% في الربع/2

Mon Jul 25, 2016 6:05am GMT
 
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الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت الأرباح الصافية لشركة المزايا القابضة الكويتية بنسبة 4.3 في المئة في الربع الثاني وبلغت 2.28 مليون دينار (7.53 مليون دولار) مقابل 2.38 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 4.14 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 4.1 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.3026 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 