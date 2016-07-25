تراجع طفيف في الأرباح الصافية للبنك الأهلي المتحد الكويتي في الربع/2

وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك اليوم الاحد على موقع البورصة تحقيق أرباح صافية قدرها 10.04 مليون دينار (33.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 10.14 مليون دينار قبل عام.