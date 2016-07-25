تراجع طفيف في الأرباح الصافية للبنك الأهلي المتحد الكويتي في الربع/2
الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج البنك الأهلي المتحد الكويتي تراجع أرباحه الفصلية في الربع الثاني بنسبة واحد بالمئة.
وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك اليوم الاحد على موقع البورصة تحقيق أرباح صافية قدرها 10.04 مليون دينار (33.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 10.14 مليون دينار قبل عام.
وبلغت أرباح البنك في النصف الأول 25.64 مليون دينار مقابل أرباح قدرها 25.53 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعزا البنك نمو أرباح النصف الأول إلى "زيادة الايرادات التشغيلية."
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