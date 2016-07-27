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صافي أرباح كيبكو الكويتية يرتفع 8% في الربع/2

Wed Jul 27, 2016 11:40am GMT
 
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الكويت 27 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع صافي أرباح شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الكويتية ثمانية في المئة ليصل إلى 14.5 مليون دينار (47.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 13.4 مليون دينار قبل عام.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية بلغت 28 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 25.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

وعزا البيان ارتفاع أرباح النصف الأول إلى "زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية بعد المخصصات للشركات الرئيسية للمجموعة."

(الدولار = 0.3026 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 