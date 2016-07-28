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أرباح الخليج للتأمين الكويتية تهبط 5% في النصف/1

Thu Jul 28, 2016 12:32pm GMT
 
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الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة الخليج للتأمين اليوم الخميس إن أرباحها الصافية انخفضت 4.9 في المئة في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 7.1 مليون دينار (23.5 مليون دولار) بانخفاض 4.9 في المئة عن ربح بقيمة 7.5 مليون دينار عن الفترة المقابلة من العام الماضي .

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 14 في المئة مما انعكس سلبا على قيمة الاستثمارات بتلك العملة بالإضافة إلى انخفاض حصة المجموعة من نتائج احدى الشركات الزميلة."

وحققت المجموعة صافى ربح قدره 3.8 مليون دينار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 3.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2015.

(الدولار = 0.3023 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 