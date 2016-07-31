صافي أرباح زين الكويتية يرتفع 14% في الربع/2

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الأحد إن أرباحها الصافية الفصلية ارتفعت 14 في المئة لتصل إلى 45 مليون دينار (149.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 39 مليونا قبل عام.