مقدمة 1-رئيس زين الكويتية: النتائج الفصلية تأثرت سلبا بالأوضاع في المنطقة

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الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - قال أسعد البنوان رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأحد إن النتائج الفصلية للشركة تأثرت سلبا بالأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وكذلك تقلبات العملات رغم تحقيقها ارتفاعا نسبته 14 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت مجموعة زين في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية الفصلية ارتفعت 14 في المئة لتصل إلى 45 مليون دينار (149.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 39 مليونا قبل عام.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير ثماني شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها الصافية بلغت 82 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 80 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

وقال البنوان في البيان إن "المؤشرات المالية للمجموعة ما زالت متأثرة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها أسواق المنطقة."

وأضاف "ما زالت العمليات التشغيلية تعاني من التحديات الخارجة عن إرادتها والمتمثلة في حجم التوترات والمخاطر الأمنية التي تشهدها بعض أسواقها الرئيسية والتي أثرت بدورها على الأوضاع الاجتماعية والتركيبة السكانية في بعض مناطق عملياتها".

وقال "تأثرنا في السوق العراقية تحديدا بسبب هذه الظروف الصعبة والتي ازدادت بتفاقم الإضطرابات السياسية على نطاق واسع فضلا عن استمرار تأثرنا بزيادة الضرائب التي فرضت على قطاعات أخرى في العراق والتي كان آخرها فرض ضريبة مبيعات بنسبة 20 في المئة وهو ما زاد من معاناة شركة زين العراق وتسبب في تراجعات حادة على مستوى كافة مؤشراتها المالية."

وتشهد السوق العراقية حالة استثنائية وظروفا أمنية صعبة مع نزوح الملايين من بعض المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة. كما أن الإغلاقات المؤقتة المتكررة للشبكة وما يرتبط بها من تكاليف تشغيلية باهظة وما تلاها من تطبيق قرارات ضريبية على خدمات الاتصالات إلى جانب الزيادات الضريبية التي فرضت على بنود أخرى في العراق أثرت سلبا على المؤشرات المالية لشركة زين العراق.