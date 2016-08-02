صافي ربح بنك برقان الكويتي يهبط 14% في الربع/2

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك برقان الكويتي اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحه 14 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 مع انخفاض إيرادات العملة الأجنبية.

وأوضحت البيانات التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت أن أرباحه الصافية بلغت 17.136 مليون دينار (56.955 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 19.856 مليون دينار قبل عام.

وحقق البنك ربحا صافيا بلغ 31.424 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 37.392 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك إن هبوط أرباحه يعود إلى "الانخفاض في صافي إيرادات العملات الأجنبية بالإضافة إلى الانخفاض في صافي الربح من إيرادات رسوم وعملات."