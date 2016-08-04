أرباح يوباك الكويتية ترتفع 13% في الربع/2

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة المشاريع المتحدة (يوباك) الكويتية 19 في المئة لتصل إلى 1.92 مليون دينار (6.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباح النصف الأول من العام بلغت 3.83 مليون دينار مقارنة مع 3.26 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2015.

وقالت الشركة إن سبب نمو الأرباح هو "زيادة الإيرادات لكل من مواقف السيارات والايجارات."