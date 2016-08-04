أرباح العقارات المتحدة الكويتية تهبط 32% في الربع/2

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة العقارات المتحدة اليوم الخميس هبوط أرباحها الفصلية 32 في المئة لتصل إلى 1.052 مليون دينار (3.488 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 1.556 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنها حققت أرباحا بلغت ثلاثة ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.65 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2015.

وبررت الشركة هبوط أرباحها في النصف الأول "بانخفاض أرباح الشركات الزميلة وعدم تحقيق أرباح من بيع أصول كما في عام 2015."