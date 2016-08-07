الأرباح الصافية لشركة ميزان الكويتية تنخفض 31.6% في الربع/2
الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة ميزان القابضة الكويتية اليوم الأحد إن أرباحها الصافية الخاصة بالمساهمين قد انخفضت 31.6 في المئة لتصل إلى 4.8 مليون دينار (15.9 مليون دولار) في الربع الثاني من 2016 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها الصافية لفترة النصف الأول من العام هبطت بنسبة عشرين بالمئة لتصل إلى 10 ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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