أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 11% في الربع/2
الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام لتصل إلى 15 مليون دينار (49.75 مليون دولار) مقابل 14 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية بلغت 28 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 25 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2015.
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