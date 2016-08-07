أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 11% في الربع/2

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام لتصل إلى 15 مليون دينار (49.75 مليون دولار) مقابل 14 مليون دينار قبل عام.