مقدمة 1-أرباح أمريكانا الكويتية ترتفع 31% في الربع/2

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الكويت 8 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية 31 في المئة لتصل إلى 9.03 مليون دينار (29.9 مليون دولار) في الربع الثاني من 2016 مقابل 6.879 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في البيان الذي نشر على موقع البورصة أنها حققت أرباحا صافية بلغت 24.223 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة مع مبلغ 24.196 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

ولم توضح أمريكانا التي تملك امتياز الشرق الأوسط لسلسلة مطاعم دجاج كنتاكي وبيتزا هت وتنتج الأغذية تحت علامتها التجارية أي سبب لنمو الأرباح في البيان ولكنها قالت تعليقا على نتائج النصف الأول كاملا "يوجد انخفاض في الأرباح التشغيلية الناتج عن الموسمية الخاصة بأيام رمضان بين عامي 2015 و 2016."

وتم عرض أمريكانا للبيع في أوائل 2014 في واحدة من أطول عمليات الاستحواذ في المنطقة.

وفي 18 يونيو حزيران الماضي قالت شركة أدبتيو الإماراتية التي يقودها رجل الأعمال محمد العبار إنها اتفقت على شراء الحصة المملوكة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات -التي تسيطر عليها عائلة الخرافي- والتي تبلغ 69 في المئة في أمريكانا بسعر 2.650 دينار (8.81 دولار) للسهم.

وأبلغت مصادر مصرفية لرويترز في 22 يونيو حزيران أن شركة أدبتيو تجري محادثات مع بنوك لاقتراض 1.65 مليار دولار لتمويل صفقة أمريكانا مبينة أن المفاوضات مع المقرضين بلغت مرحلة متقدمة.