أرباح المدينة الكويتية تقفز 65% في الربع/2

الكويت 24 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء تحقيق قفزة نسبتها 65 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليون دينار مقارنة مع 729 ألف دينار قبل عام.