نمو صافي ربح بنك بوبيان الكويتي 18% في الربع/3

الكويت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك بوبيان الكويتي اليوم الخميس تحقيق زيادة 18 بالمئة في الأرباح الصافية في الربع الثالث من العام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه الصافية بلغت 10.72 مليون دينار (35.41 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 9.12 مليون دينار قبل عام.

وزادت الأرباح الصافية 18 بالمئة إلى 29.63 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقابل 25.16 مليون قبل عام.

عزا البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية 9.2 مليون دينار مبينا أن هذه الزيادة تعود إلى نمو صافي الإيرادات التمويلية 7.5 مليون دينار بناء على زيادة حجم أصول البنك في النصف الأول وزيادة صافي ربح الاستثمار 1.6 مليون دينار وزيادة صافي إيرادات الأتعاب والعمولات 1.4 مليون دينار.