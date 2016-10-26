صافي ربح كيبكو الكويتية يتراجع 2% في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) أكبر شركة استثمار مدرجة في البلاد اليوم الأربعاء إن صافي ربحها تراجع اثنين بالمئة في الربع الثالث من العام.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 12 مليون دينار (39.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 11.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكيبكو شركة استثمار إقليمية تعمل في مجالات الإعلام والصناعات والتمويل والعقارات.

وقالت الشركة في بيان منفصل أرسلته عبر البريد الإلكتروني أنها سددت في الآونة الأخيرة سندات بقيمة 500 مليون دولار كانت أصدرتها في 2009 وإن السداد سيتمخض عن وفورات سنوية من الفائدة تقارب ستة ملايين دينار.

وكان توفيق الجراح المدير التنفيذي لمشروع حصة المبارك قال في مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر أيلول أن كيبكو بدأت أعمال البناء في مشروعها العقاري الذي تتراوح قيمته بين مليارين و2.5 مليار دولار بالكويت والذي جرى خفض التكلفة المقدرة له في الأصل بنحو النصف.

وأوضح الجراح آنذاك أنه تم خفض تكلفة المشروع المتعدد الأغراض والذي قدرت قيمته في السابق بخمسة مليارات دولار نظرا لأن التقدير الأولي لم يأخذ في الاعتبار مساحة البنية التحتية والخدمات التي طلبتها الحكومة.