أرباح الخليج للتأمين الكويتية تهبط 8% في الربع/3

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة الخليج للتأمين الكويتية إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الصافية 8.4 في المئة في الربع الثالث.

وأوضحت البيانات التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن أرباحها الصافية بلغت 3.43 مليون دينار (11.33 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 3.748 مليون دينار قبل عام.

كما بلغت الأرباح الصافية في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 10.56 مليون دينار مقارنة مع 11.23 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة هبوط أرباحها إلى احتساب حصتها من خسارة إحدى الشركات الزميلة وتسجيل خسارة ناتجة عن تقييم بعض الاستثمارات بالجنيه المصري نتيجة انخفاض سعر صرفه أمام الدينار الكويتي بنسبة 14.2 في المئة.

وقالت الشركة إنها حققت ارتفاعا في صافي إيرادات الاكتتاب للمجموعة بنسبة 20.3 في المئة.