أرباح بنك الخليج الكويتي الصافية ترتفع 10% في الربع الثالث

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم السبت تحقيق ارتفاع في أرباحه الصافية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 12.106 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 10.964 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه حقق أرباحا صافية بلغت 32.801 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة مع 29.624 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.