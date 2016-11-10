نمو صافي ربح أجيليتي الكويتية 11% في الربع/3

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الخميس ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية بلغت 15.2 مليون دينار (50.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر ايلول مقارنة مع 13.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت الشركة ايرادات في الربع الثالث بقيمة 312 مليون دينار بانخفاض سبعة بالمئة عن الربع الثالث من العام السابق.