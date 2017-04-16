نمو أرباح بنك الكويت الدولي 13% في الربع/1

الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الكويت الدولي اليوم الأحد إن أرباحه الصافية ارتفعت 13 بالمئة إلى 7.587 مليون دينار (24.9 مليون دولار) في الربع الأول من السنة مقابل 6.73 مليون دينار قبل عام.

عزا البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية 390 ألف دينار نتيجة زيادة حجم أصول البنك في الربع الأول مضيفا أن مصروفات التشغيل زادت هي الأخرى على مدى الفترة ذاتها بواقع 284 ألف دينار.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن المخصصات وخسائر انخفاض القيمة هبطت 841 ألف دينار في الربع الأول.

(الدولار = 0.3048 دينار كويتي)