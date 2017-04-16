مقدمة 1-نمو أرباح بنك الكويت الوطني 8% في الربع/1

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الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر بنوك الكويت من حيث الأصول إن أرباحه الصافية نمت 8.1 بالمئة لتصل إلى 85.355 مليون دينار (280 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل 78.935 مليون دينار قبل عام.

كانت المجموعة المالية هيرمس توقعت أن يحقق البنك 83.3 مليون دينار أرباحا صافية في الربع الأول في حين توقعت أرقام كابيتال أن 84 مليون دينار.

عزا البنك في بيان لبورصة الكويت نمو الأرباح إلى "ارتفاع صافي عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.. بفضل النمو القوي في حجم الأعمال."

تمكنت البنوك في الكويت من تجاوز بعض الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط مع توجه الحكومة لتنفيذ خطط تشمل إنفاقا رأسماليا بمليارات الدولارات مثل مشروع الوقود النظيف لتطوير وتوسيع اثنتين من أكبر مصافي الكويت وبناء مصفاة الزور.