ارتفاع طفيف في أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي في الربع/1

القاهرة 19 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد المقيد في بورصة الكويت اليوم الأربعاء أن صافي الربح زاد 2.6 بالمئة في الربع الأول من 2017.

وبلغ صافي ربح البنك الخاص بمساهمي الشركة الأم 16.003 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 15.592 مليون دينار قبل عام.