صافي أرباح أريد الكويتية يرتفع 27% في الربع/1
الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي اعلنتها شركة أريد للاتصالات الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع الأرباح الصافية 27 بالمئة إلى 12.926 مليون دينار في الربع الأول من السنة مقابل 12.212 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان بموقع بورصة الكويت "صافي الربح يتماشى من أداء المجموعة."
وقالت في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن إيرادات الربع الأول من 2017 بلغت 169 مليون دينار مقارنة مع 175.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016 أي بانخفاض أربعة بالمئة.
وبلغ الدخل قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 64.9 مليون دينار للربع الأول من 2017 مقابل 56.9 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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