مقابلة-أجيليتي الكويتية تريد مضاعفة الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات خلال 4 سنوات

من أحمد حجاجي

الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمخازن العمومية الكويتية إن الشركة تخطط لمضاعفة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 800 مليون دولار في 2020 من أقل من 400 مليون العام الماضي.

وقال طارق السلطان في مقابلة مع رويترز إن هذه الخطة تعتمد على الاستثمار في الاقتصادات الناشئة ولاسيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتركيز بشكل أكبر على قطاع التكنولوجيا.

أجيليتي، التي يعمل بها أكثر من 22 ألف موظف، من قصص النجاح الكويتية البارزة إذ تستفيد من العلاقات التجارية الآخذة في التوسع بين دول الخليج العربية وبقية دول العالم وبخاصة الأسواق الناشئة في آسيا وافريقيا.

وبحسب موقعها على الانترنت تعمل أجيليتي المدرجة في الكويت ودبي من خلال ما يزيد على 500 مكتب في أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وقال السلطان "الشركة حتى تصل للمستويات المطلوبة من الربحية لا بد أن تنمي جميع القطاعات التي تعمل بها.. من التجربة التي مررنا بها ومن واقع الأرقام الأولية التي تصلنا عندنا أمل كبير أن هذا الهدف سوف يتحقق".

وقال إن تحقيق هذا الهدف سيؤثر إيجابا "بالتأكيد" على الأرباح الصافية للشركة لكنه لم يذكر تفاصيل موضحا أن ذلك يرتبط عادة بعوامل منها السياسة المحاسبية للشركة وغيرها من الأمور التي لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي. وحققت أجيليتي ارتفاعا 10.6 بالمئة في أرباحها الصافية لتصل إلى 59.05 مليون دينار في 2016 مقابل 53.39 مليون دينار قبل عام.

وهبطت الإيرادات التشغيلية للشركة خمسة بالمئة إلى 1.234 مليار دينار في 2016 مقارنة مع 1.303 مليار دينار.