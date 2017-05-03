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تراجع أرباح كيبكو الكويتية 62% في الربع/1 بفعل زيادة التكاليف

Wed May 3, 2017 10:56am GMT
 
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الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - انخفضت الأرباح الصافية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في الربع الأول من العام بنسبة 62 بالمئة بسبب زيادة تكاليف بعض القطاعات.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إنها حققت أرباحا صافية 5.067 مليون دينار (16.65 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 13.502 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان انخفاض الأرباح يعود "بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف قطاع الإعلام وقطاع الضيافة والعقارات".

(الدولار = 0.3042 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820- تحرير أحمد إلهامي)
 