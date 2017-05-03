الشركات الزميلة ترفع أرباح القرين للبتروكيماويات الكويتية

الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح القرين لصناعة الكيماويات البترولية 41.37 بالمئة في سنتها المالية المنتهية 31 مارس آذار بفضل الشركات الزميلة.

وقالت القرين في بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء إنها حققت 34.94 مليون دينار (114.85 مليون دولار) أرباحا صافية ارتفاعا من 24.71 مليون دينار في السنة السابقة.

وعزا البيان زيادة الأرباح إلى "ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بالإضافة إلى أرباح إعادة تقييم أحد الاستثمارات في شركة زميلة".

وقال البيان إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 11 فلسا أرباحا نقدية عن السنة المالية الماضية.