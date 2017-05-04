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نمو أرباح الاتصالات السعودية 5% في الربع/1 بدعم زيادة الإيرادات

Thu May 4, 2017 1:13pm GMT
 
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الكويت 4 مايو أيار ‭)‬رويترز) - قالت شركة الاتصالات السعودية اليوم الخميس إنها حققت ارتفاعا بنسبة خمسة في المئة في أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الحالي بفضل زيادة الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت 2.527 مليار ريال (674 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من 2017 مقابل 2.397 مليار ريال قبل عام.

وعزت الشركة نمو صافي الربح خلال الربع الأول من 2017 في الأساس "إلى ارتفاع إجمالي الايرادات والمصاريف الأخرى بمبلغ 334 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 