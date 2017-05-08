خفض التكاليف يرفع أرباح فيفا الكويتية في الربع/1

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فيفا للاتصالات الكويتية اثنين بالمئة في الربع الأول من العام بفضل خفض التكاليف.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين إنها حققت ربحا صافيا قدره 9.965 مليون دينار (32.73 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 9.815 مليون دينار قبل عام.