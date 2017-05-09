مقدمة 1-أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تقفز 260% في الربع/1

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الكويت 9 مايو أيار (رويترز) - حققت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية قفزة في أرباحها الصافية بلغت نسبتها 259.4 بالمئة في الربع الأول من العام.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت تحقيق صافي ربح بلغ أربعة ملايين دينار (13.14 مليون دولار) مقارنة مع 1.1 مليون دينار قبل عام.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في الربع الأول 6.5 مليون دينار مقارنة مع 4.1 مليون دينار.

وعزت الشركة الزيادة إلى "ارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمارات المتاحة للبيع خلال الربع المنتهي في 31 مارس (آذار) 2017".