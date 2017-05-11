نمو أرباح الوطنية العقارية الكويتية 4.7% في الربع/1

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية العقارية الكويتية اليوم الخميس أنها حققت ربحا صافيا بلغ 3.8 مليون دينار في الربع الأول من العام بارتفاع 4.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة وهي من أبرز الشركات العقارية العاملة في المنطقة إن الإيرادات التشغيلية بلغت 4.2 مليون دينار منخفضة بنسبة 42.5 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

وأضاف البيان أن الشركة تعمل حاليا على تطوير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز الملياري دولار في مصر والإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي في البيان "محفظة العقارات التأجيرية للشركة التي تشمل مشاريع مدرة للدخل في الكويت والأردن تواصل تحقيق تدفقات ثابتة ومتنامية من الإيرادات."