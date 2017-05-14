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إيفا الكويتية تحقق أرباحا في الربع/1

Sun May 14, 2017 6:29am GMT
 
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الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الكويتية إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 236 ألف دينار (775 ألف دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل تسجيل خسائر بلغت 4.4 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن إيراداتها التشغيلية بلغت 7.48 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 4.45 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وأضاف البيان أن صافي الدخل من عمليات الفندقة والخدمات المتعلقة بها ارتفع 1.4 مليون دينار في الربع الأول بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى 1.5 مليون دينار وانخفاض المصاريف التشغيلية 1.55 مليون دينار ورد مخصصات انتفت الحاجة اليها بمبلغ 1.23 مليون دينار.

(الدولار = 0.3044 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 