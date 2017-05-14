أرباح التمدين الاستثمارية الكويتية تتراجع في الربع/1

الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة التمدين الاستثمارية تراجعا طفيفا بلغ ثلاثة بالمئة في أرباحها الصافية للربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها الصافية بلغت 7.97 مليون دينار في الربع الأول مقابل 8.2 مليون دينار قبل عام.

وقال البيان إن هبوط الأرباح يعود إلى "انخفاض الأرباح الناتجة من الاستثمارات المتاحة للبيع خلال الفترة الحالية".