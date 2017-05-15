نمو أرباح أمريكانا الكويتية 10% في الربع/1 بفضل انخفاض المصروفات

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الاثنين أن أرباح الشركة زادت بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض المصروفات.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع بورصة الكويت إن الأرباح الصافية بلغت 16.729 مليون دينار (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا من 15.193 مليون دينار قبل عام.