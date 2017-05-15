Tue 8 Aug 2017 | 23:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو أرباح أمريكانا الكويتية 10% في الربع/1 بفضل انخفاض المصروفات

Mon May 15, 2017 10:59am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الاثنين أن أرباح الشركة زادت بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض المصروفات.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع بورصة الكويت إن الأرباح الصافية بلغت 16.729 مليون دينار (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا من 15.193 مليون دينار قبل عام.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق بجانب انخفاض المصاريف التشغيلية.

(الدولار = 0.3041 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 