تراجع أرباح بوبيان للبتروكيماويات الكويتية 55% في عام
الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - هبطت أرباح بوبيان للبتروكيماويات الكويتية 54.5 بالمئة في عام بسبب انخفاض قيمة الأصول.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 10.4 مليون دينار ربحا صافيا في سنتها المالية المنتهية في 30 ابريل نيسان 2017 مقابل 22.8 مليون دينار في السنة السابقة.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلسا للسهم عن السنة المالية 2016-2017.
عزا البيان هبوط الأرباح إلى "انخفاض صافي الربح نتيجة الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة ‘الآلات‘ الخاصة ببعض الشركات التابعة وانخفاض قيمة بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع وكذلك انخفاض قيمة الشهرة لإحدى الشركات". (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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