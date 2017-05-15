تراجع أرباح بوبيان للبتروكيماويات الكويتية 55% في عام

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 10.4 مليون دينار ربحا صافيا في سنتها المالية المنتهية في 30 ابريل نيسان 2017 مقابل 22.8 مليون دينار في السنة السابقة.