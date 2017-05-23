وكالة: هيئة الاستثمار الكويتية تعلن خسائر مليار دولار في 2015-2016

الكويت 23 مايو أيار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم قولها إن الهيئة تكبدت خسارة قدرها 312 مليون دينار (1.03 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2016.

وذكرت كونا نقلا عن بيان للهيئة أن الخسارة تمثل "ما نسبته 0.2 في المئة على إجمالي الأصول المدارة" نافية تقارير صحفية محلية حول تكبد الهيئة خسائر أكبر.

ونادرا ما تعلق الهيئة على أدائها المالي. ويشير البيان ضمنا إلى أن لدى المؤسسة أصول بنحو 515 مليار دولار. ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يرصد القطاع، أصول الهيئة العامة للاستثمار عند 592 مليار دولار.

ومن بين أبرز استثمارات الهيئة حصة نسبتها 6.8 بالمئة في دايملر الألمانية لصناعة السيارات وحصة نسبتها 4.8 بالمئة في أريفا الفرنسية المتخصصة في الطاقة النووية بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقالت الهيئة في بيانها "ليس من المهنية أو الحرفية الحكم على أدائها (الهيئة) خلال سنة واحدة كان انخفاض الأسواق هو السائد فيها بمعزل عن المقارنة مع المؤشرات العالمية".