أستون مارتن تحقق أول ربح للربع/1 في عشر سنوات

لندن 24 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة اليوم الأربعاء عن أول ربح للربع الأول في عشر سنوات مما يشير إلى تحول في أدائها قد يحفزها على طرح أسهمها في السوق.

وسجلت الشركة، التي انشئت قبل 104 أعوام وذاعت شهرتها بتصنيعها السيارات الرياضية التي قادها العميل السري جيمس بوند، خسارة سنوية في كل من الأعوام الستة الماضية.

وقالت اليوم إنها حققت أرباحا قبل الضرائب بلغت 5.9 مليون جنيه استرليني (7.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حين تضاعفت الإيرادات إلى أكثر من المثلين لتصل إلى 188 مليون استرليني بفضل طلب قوي على سيارتها الفاخرة الجديدة (دي.بي11) التي طرحت للبيع في نهاية العام الماضي.

وتتوقع الشركة المملوكة بشكل رئيسي لمستثمرين كويتيين وإيطالييين أن تنمو المبيعات للعام بكامله بأكثر من 30 بالمئة من 3687 سيارة في 2016 بينما ترى الشركة، التي أفلست سبع مرات على مدى تاريخها، أقوى علامات حتى الآن على التعافي.

(الدولار= 0.7702 استرليني)