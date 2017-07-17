قفزة لأرباح بنك وربة الكويتي في النصف/1 بسبب زيادة المحفظة التمويلية

الكويت 17 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك وربة الكويتي قفزة في أرباحه الصافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبتها 454 في المئة بسبب زيادة المحفظة التمويلية.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين إنه حقق 2.52 مليون دينار (8.32 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من 2017 مقابل 455 ألف دينار قبل عام.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يعود إلى "زيادة المحفظة التمويلية بنسبة 68 في المئة كما في 30 يونيو (حزيران) 2017 مقارنة برصيد المحفظة كما في 30 يونيو (حزيران) 2016 والذي بدوره ساهم في زيادة ربح التشغيل بعد مخصص انخفاض القيمة بمليوني دينار كويتي تقريبا".

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 16.8 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.