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أرباح البنك التجاري الكويتي تهبط 83% في النصف/1

Mon Jul 17, 2017 1:17pm GMT
 
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الكويت 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك التجاري الكويتي اليوم الاثنين هبوط أرباحه الصافية بنسبة 82.7 في المئة لتصل إلى 1.992 مليون دينار (6.578 مليون دولار) في النصف الأول مقابل 11.506 مليون قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق إجمالي إيرادات تشغيلية قدره 74.3 مليون دينار في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 70.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2016.

وقال البنك إن الهبوط يعود إلى "زيادة مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى وانخفاض صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية وإيرادات توزيعات الأرباح والذي تم تعويضه بشكل جزئي عن طريق زيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأتعاب والعمولات وصافي أرباح الاستثمارات في أوراق مالية".

(الدولار = 0.3028 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير معتز محمد)
 