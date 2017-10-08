نمو أرباح بوبيان الكويتي 15% في 9 أشهر

الكويت 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك بوبيان الكويتي زيادة في أرباحه الصافية بلغت نسبتها 15 بالمئة لتصل إلى 34.068 مليون دينار (122.73 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 29.627 مليون دينار قبل عام.

عزا البنك هذه الزيادة في بيان للبورصة الكويتية إلى ارتفاع الإيرادات التشغلية 15.233 مليون دينار وزيادة صافي إيرادات الاستثمار 2.428 مليون دينار.

وطبقا لحسابات أجرتها رويترز، بلغت أرباح البنك الذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية 12.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 10.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.