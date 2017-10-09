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#KW Company Results
9 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 06:16 / منذ 6 أيام

أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 8.7% في 9 أشهر

صحفيو رويترز

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الكويت 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 8.7 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفضل زيادة صافي الإيرادات من الفوائد والاستثمار والتمويل الإسلامي.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 238.36 مليون دينار (788.75 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمر أيلول الماضي مقابل 219.262 مليون دينار قبل عام.

وطبقا لحسابات أجرتها رويترز بلغت أرباح البنك 73.67 مليون دينار في الربع الثالث من 2017 مقارنة مع 68.645 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2016. وقال البيان إن اجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 609.89 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل 545.78 مليون دينار قبل عام.

الدولار = 0.3022 دينار كويتي تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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