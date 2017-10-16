نمو أرباح بيتك الكويتية 12% في 9 أشهر

القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين أن صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية زاد 12 بالمئة في أول تسعة أشهر من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح بيت التمويل الكويتي 137.865 مليون دينار (456.76 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 123.130 مليون دينار قبل عام.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 9.1 بالمئة إلى 525.053 مليون دينار مقابل 481.3 مليون في أول تسعة أشهر من 2016.