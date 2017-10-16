مقدمة 1-نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 7.5% في الربع/3

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القاهرة/دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك إسلامي في البلاد، ارتفاع صافي ربحه 7.5 في المئة في الربع الثالث من العام.

وأظهرت حسابات رويترز استنادا إلى نتائج أعمال الشركة في تسعة أشهر التي أعلنها بيتك اليوم الاثنين أن صافي الربح زاد إلى 56.2 مليون دينار (186.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يحقق البنك صافي ربح قدره 55.9 مليون دينار.

وأشارت نتائج أعمال بنك الكويت الوطني، أكبر بنك تجاري في البلاد، الأسبوع الماضي إلى ارتفاع صافي ربح البنك 7.3 بالمئة في الربع الثالث.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان اليوم إن صافي ربحه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 137.9 مليون دينار بارتفاع 12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 9.1 بالمئة إلى 525.053 مليون دينار مقابل 481.3 مليون في أول تسعة أشهر من 2016.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات التشغيل وانخفاض مصروفات التشغيل.

(الدولار = 0.3019 دينار كويتي)