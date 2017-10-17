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#KW Company Results
17 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:13 / بعد 4 أيام

نمو أرباح بنك الخليج الكويتي 10% في 9 أشهر مع زيادة الإيرادات

صحفيو رويترز

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الكويت 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية ارتفعت 10.2 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب زيادة الإيرادات.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 36.147 مليون دينار (119.711 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 32.801 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان الارتفاع إلى ”الزيادة في إيرادات الفوائد التي قوبلت جزئيا بالزيادة في المخصصات وصافي عمليات الاسترداد“.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 134.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقارنة مع 125.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.

الدولار = 0.30195 دينار تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير عبد المنعم درار

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