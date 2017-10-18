ارتفاع طفيف لأرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي في 9 أشهر

الكويت 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الأربعاء إنه حقق ارتفاعا قدره 2.3 بالمئة في أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة الكويتية إن صافي ربحه بلغ 40.044 مليون دينار (132.596 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 39.131 مليون دينار قبل عام.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك 84.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 79.3 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.302 دينار كويتي)