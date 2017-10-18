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#KW Company Results
18 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:00 / بعد 3 أيام

ارتفاع طفيف لأرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي في 9 أشهر

صحفيو رويترز

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الكويت 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الأربعاء إنه حقق ارتفاعا قدره 2.3 بالمئة في أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة الكويتية إن صافي ربحه بلغ 40.044 مليون دينار (132.596 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 39.131 مليون دينار قبل عام.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك 84.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 79.3 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.302 دينار كويتي)

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار

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