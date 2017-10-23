أرباح الامتياز الكويتية تقفز 380% في 9 أشهر بسبب بيع حصة في شركة زميلة

الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الامتياز الكويتية اليوم الاثنين أن أرباحها الصافية قفزت بنسبة 380 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 بسبب بيع حصة في شركة زميلة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت أرباحا صافية بلغت 33.75 مليون دينار (111.75 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل أرباح قدرها 7.03 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن الزيادة الكبيرة في الأرباح جاءت بسبب بيع حصة في شركة زميلة نتج عنه تحقيق ربح قدره 41.5 مليون دينار.

(الدولار = 0.302 دينار كويتي)