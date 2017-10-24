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#KW Company Results
24 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 08:10 / بعد يوم واحد

نمو أرباح بنك برقان الكويتي 11% في 9 أشهر

صحفيو رويترز

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الكويت 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الثلاثاء إنه حقق زيادة في صافي ربحه بلغت نسبتها 11 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بفضل ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 53.9 مليون دينار (178.5 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 48.6 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن أرباحه التشغيلية بلغت 101.75 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل 88.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2016.

الدولار = 0.302 دينار تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار

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