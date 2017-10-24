نمو أرباح بنك برقان الكويتي 11% في 9 أشهر

الكويت 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الثلاثاء إنه حقق زيادة في صافي ربحه بلغت نسبتها 11 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بفضل ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 53.9 مليون دينار (178.5 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 48.6 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن أرباحه التشغيلية بلغت 101.75 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل 88.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2016.