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#KW Company Results
29 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:10 / بعد يوم واحد

تراجع طفيف لأرباح بنك الكويت الدولي في 9 أشهر

صحفيو رويترز

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الكويت 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الدولي اليوم الأحد إنه سجل هبوطا في أرباحه بنسبة ضئيلة بلغت 0.07 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2017.

وقال البنك الذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 13.468 مليون دينار ربحا صافيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 13.477 مليون قبل عام.

وأضاف البنك أن إيراداته التشغيلية بلغت 45.65 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 46.63 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.

الدولار = 0.302 دينار كويتي تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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