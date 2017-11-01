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#KW Company Results
1 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 06:23 / بعد يوم واحد

هبوط أرباح طيران الجزيرة الكويتية ‭21‬% في 9 أشهر

صحفيو رويترز

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القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية هبطت 21 بالمئة على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة الكويت إن صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بلغ 9.544 مليون دينار (حوالي‭‭31.55 ‬‬ مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 12.011 مليون دينار قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة التشغيلية ستة بالمئة إلى 46.018 مليون دينار مقابل 43.456 مليون دينار قبل عام.

الدولار = 0.3025‭‭ ‬‬دينار كويتي تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031

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