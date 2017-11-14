FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#KW Company Results
14 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 07:21 / منذ يوم واحد

نمو أرباح المجموعة المشتركة الكويتية 75% في 9 أشهر

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نما صافي ربح المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية 74.6 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2017.

وقالت الشركة في بيان للبروصة الكويتية إنها حققت 1.949 مليون دينار (6.44 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 1.117 مليون دينار قبل عام.

عزا البيان الزيادة إلى ارتفاع ربح مشاريع الشركة الأم في الكويت مقارنة بالفترة المقابلة من 2016.

الدولار = 0.3025 دينار كويتي تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.