نمو أرباح المجموعة المشتركة الكويتية 75% في 9 أشهر

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نما صافي ربح المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية 74.6 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2017.

وقالت الشركة في بيان للبروصة الكويتية إنها حققت 1.949 مليون دينار (6.44 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 1.117 مليون دينار قبل عام.

عزا البيان الزيادة إلى ارتفاع ربح مشاريع الشركة الأم في الكويت مقارنة بالفترة المقابلة من 2016.